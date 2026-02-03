TBMM Heyeti ABD'ye Resmi Ziyarette - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TBMM Heyeti ABD'ye Resmi Ziyarette

03.02.2026 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Partisi temsilcisinin dışlanmasına tepki gösterildi. Ziyaretin öncelikleri açıklandı.

(TBMM) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet 9 - 14 Şubat tarihleri arasında ABD'nin başkenti Washington'a resmi ziyarette bulunacak. Ziyaret heyetinde yer almayan DEM Partili Sırrı Sakık, "Bütün partiler varken DEM Parti neden yok?" diye tepki gösterirken, Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya da "Biz de yokuz başkanım, biz de yokuz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, TBMM Başkanlığı'nın Dışişleri Komisyonu'nun 9-14 Şubat tarihleri arasında Washington'a resmi ziyaret gerçekleştirilmesine ilişkin tezkere Genel Kurul'da oylanarak kabul edildi.

Görüşmeler sırasında DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, ABD'yi temsil edecek komisyonda partilerinden milletvekili bulunmadığını belirterek, "Bütün partiler varken DEM Parti neden yok? Cemal Süreya'nın dediği gibi bütün kara parçaları dahil ama Afrika hariç yani bunu hangi hukuka sığdırırsınız, Meclis olarak bunu sormak ve öğrenmek istiyoruz, neden bu dışlayıcı dil. Bizim bu solumuzdaki partiler gidiyor, sağımızdaki partiler gidiyor, biz neden gidemiyoruz bunu öğrenmek istiyoruz" dedi.

DEM Partili Sakık'ın sözleri üzerine Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya da "Biz de yokuz Başkanım, biz de yokuz" diye konuştu.

Öte yandan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, daha önce yaptığı açıklamada, planlanan ziyarete ilişkin, "ABD ile Devlet Başkanları, Hükümet, Bakanlar nezdinde yoğun ve sıcak devam eden ikili ilişkilerimizi parlamento boyutuna da taşımayı arzu ediyoruz. Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Temsilciler Meclisi Başkanı başta olmak üzere çok sayıda Senatör ve Temsilciler Meclisi Üyesi ile de görüşmeler gerçekleştireceğiz. Savunma sanayi boyutundaki yaptırımların kaldırılması, 'Terörsüz Türkiye ve Bölge' nezdinde Suriye, Irak ve İran'daki gelişmeler ve Gazze'deki son durum ana başlıklarımız olacak" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, DEM Parti, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Heyeti ABD'ye Resmi Ziyarette - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti
Alanyaspor’da ayrılık Ogundu’nun yeni adresi Bundesliga Alanyaspor'da ayrılık! Ogundu'nun yeni adresi Bundesliga
Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı
Asensio’dan üst üste 7 deplasman maçında da gol katkısı Asensio'dan üst üste 7 deplasman maçında da gol katkısı
Mersin’de cipin çarptığı yayalardan 3’ü hayatını kaybetti, 3’ü yaralandı Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı

20:19
Pascal Nouma örneği veren Recep Durul, Skriniar’a ceza istiyor
Pascal Nouma örneği veren Recep Durul, Skriniar'a ceza istiyor
20:15
Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı’ya takıldı
Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'ya takıldı
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
19:15
İmzalar atıldı En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
İmzalar atıldı! En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
19:09
Büyük Menderes Nehri’nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
Büyük Menderes Nehri'nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
17:39
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 20:43:52. #7.11#
SON DAKİKA: TBMM Heyeti ABD'ye Resmi Ziyarette - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.