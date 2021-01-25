TCDD Genel Müdürü Uygun, YHT istasyon merkezi inşaatını inceledi - Son Dakika

TCDD Genel Müdürü Uygun, YHT istasyon merkezi inşaatını inceledi
25.01.2021 17:45
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında performans testi için Ankara'dan hareket eden trenle Sivas'a gelen TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, YHT istasyon merkezi ve kumanda merkezi inşaatlarında incelemede bulundu.
Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında performans testi için Ankara'dan hareket eden trenle Sivas'a gelen TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, YHT istasyon merkezi ve kumanda merkezi inşaatlarında incelemede bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Semiha Ekinci ile Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in de katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, Uygun, tarihi tren garı yanına yapılan YHT istasyon merkezi ile YHT kumanda merkezi inşaatlarını gezerek, projelerin son durumu hakkında bilgi aldı.
Bu arada Ankara-Sivas YHT hattında performans testi için kente gelen hızlı tren, Ankara'ya dönmek üzere yola çıktı.
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