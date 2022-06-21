TDV Bakü Türk Lisesinin 5 öğrencisinden Azerbaycan'daki sınavlarda büyük başarı

Azerbaycan'da, ortaokul ve lise eğitimi veren Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bakü Türk Lisesinin 5 öğrencisi, bu yılki üniversiteye ve liseye giriş sınavlarında aldıkları puanlarla önemli başarılara imza attı.

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakü Türk Lisesinden Aydan Kanberova ile Esmer Hasanlı, ortaokul bitirme sınavlarında 300 tam puan alarak ülke birinciliğini, Nuray Salmanova ise 298 puanla ülke ikinciliğini kazandı.

Üniversite sınavında da lise öğrencilerinden Abdurrahman Kazımov ile Reşat Niftaliyev ülke birincisi oldu.

Okuldan mezun olan 128 öğrenci de üniversiteye kayıt yaptırma hakkı kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Bakü Türk Lisesi Müdürü Kadir Bektaşoğlu, Azerbaycan'da 28 yıldır eğitim-öğretime devam eden okulun tüm ihtiyaçlarının TDV tarafından karşılandığını belirtti.

Azerbaycan Eğitim Bakanlığının müfredatına uygun eğitim verdiklerini ifade eden Bektaşoğlu, TDV Bakü Türk Lisesinin ülkede faaliyet gösteren 4 bin 432 lise arasından en başarılısı olarak gösterildiğini bildirdi. Bektaşoğlu, okulun Türkiye ve kardeş ülke Azerbaycan arasındaki ilişkilere önemli katkı sağladığını aktardı.

TDV Bakü Türk Lisesinin geçmişte imza attığı başarılarla ilgili de bilgi veren Bektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Okulumuzdan bugüne kadar 1898 öğrenci mezun oldu. 2001-2022 yılları arasında okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizden 33'ü üniversite sınavlarında ülke birincisi olmayı başardı. Azerbaycan'daki eğitim başarısı rekoru bu anlamda okulumuza aittir. Mezunlarımızın tamamı üniversite sınavlarında başarılı olmuş, eğitimlerini dünyanın 50'den fazla ülkesinde tamamlamış veya eğitimlerine devam etmektedir. Eğitimini bitiren kardeşlerimiz, lisemizde öğretmen olarak veya ülkenin farklı bakanlıklarında, kurumlarında işe başlamıştır."