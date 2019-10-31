Son Dakika Haberleri: TDV'den yabancı öğrencilere eğitim desteği
Son Dakika Güncel TDV'den yabancı öğrencilere eğitim desteği

TDV'den yabancı öğrencilere eğitim desteği

7 saat önce

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) Sosyal Destek ve Eğitim Merkezince (SDEM) 18 ülkeden 735 öğrenciye ileri düzey Türkçe dil eğitimi ve sosyal uyum hizmeti verilmeye başlandı.

TDV'den yabancı öğrencilere eğitim desteği, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) Sosyal Destek ve Eğitim Merkezince (SDEM) 18 ülkeden 735 öğrenciye ileri düzey Türkçe dil eğitimi ve sosyal uyum hizmeti verilmeye başlandı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, TDV KAGEM SDEM'in 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi faaliyetleri başladı. Bu yıl 735 sığınmacı öğrenciye ileri düzey Türkçe dil eğitimi ve sosyal uyum hizmetlerinin verileceği faaliyetler kapsamında, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına (YÖS) hazırlık, rehberlik, koordinasyon, dini ve psikolojik rehabilitasyon destekleri de sunulacak.

Yeni dönemde Altındağ ve Çankaya'da çalışmalarını sürdürmeye devam edecek merkez, ileri düzey Türkçe dil eğitimi alan ailelerin 4-7 yaşlarındaki çocuklarına yönelik değerler eğitimi eşliğinde başlangıç seviyesi Türkçe dil eğitimi de veriyor.

Merkez, sığınmacı ailelerin yoğun yaşadığı Altındağ'da, "Camilerde Hayat Var" projesi kapsamında, 13 cami ve Kur'an kursunda 850 mülteci öğrenciye Elifba, Kur'an-ı Kerim ve temel bini bilgiler derslerinin verilmesini de koordine ediyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Trump'ın azil sürecini resmen başlatan tasarıyı onayladı
Bakan Ziya Selçuk, öğretmenlerin giyeceği yeni önlük modellerini sosyal medya hesabından paylaştı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye başkanlarına hitap etti: 7. Büyük Kongremizde metal yorgunluğunun son izlerini de sileceğiz İstanbul'da yağış sonrası yoğun trafik!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 19:06:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TDV'den yabancı öğrencilere eğitim desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]