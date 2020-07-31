TDV, Etiyopya ve Nijerya'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kurbanını paylas¸, kardes¸inle yakınlas¸" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında Etiyopya ve Nijerya'da 45 bin 300 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Addis Ababa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Cemil Alıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet I·s¸leri Bas¸kanlıgˆı o¨ncu¨lu¨gˆu¨nde Tu¨rkiye Diyanet Vakfı tarafından Etiyopya'da 42 bin 500 hisselik kurban kesildiğini belirtti.

Alıcı, kurban etlerinin mülteci kamplarına ve ihtiyaç sahibi yerel halka dagˆıtıldığını bildirdi.

Tu¨m du¨nyada oldugˆu gibi Etiyopya'da da yeni tip koronaviru¨s salgını sebebiyle sıkıntılı gu¨nler yas¸andıgˆını dile getiren Alıcı, "Bu zor zamanlarda Etiyopyalı kardes¸lerimizin yanında olmak bizler ic¸in go¨revden o¨te bir sorumluluktur. Etiyopyalı kardes¸lerimizin bayram sevincini paylas¸mak, bu zor gu¨nlerde onların yanında olmak ve onların dualarını almak bizim ic¸in bu¨yu¨k gurur kaynagˆı olmus¸tur." dedi.

TDV Nijerya yetkilisi Zunnurain Abdulwahab da yaptığı açıklamada, TDV aracılığıyla Nijerya'da 2 bin 800 hisselik kurban kesildiğini ifade etti.

Kurban etlerini başkent Abuja'ya bağlı farklı bölgelerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Abdulwahab, Türkiye'ye teşekkür etti.