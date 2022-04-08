TEDAVİSİ TAMAMLANAN DAĞ KEÇİSİ DOĞAYA BIRAKILDI - Son Dakika
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TEDAVİSİ TAMAMLANAN DAĞ KEÇİSİ DOĞAYA BIRAKILDI

08.04.2022 17:10

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde 6 ay önce kaçak avcılar tarafından vurulan ve tedavisi tamamlanan dağ keçisi doğaya bırakıldı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde 6 ay önce kaçak avcılar tarafından vurulan ve tedavisi tamamlanan dağ keçisi doğaya bırakıldı.

Kahta'da kaçak avcılar tarafından vurulan ve Milli Park görevlileri tarafından bulunup Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan yaklaşık 4 yaşındaki dağ keçisi tekrar doğaya bırakıldı. Kahta Milli Park sınırları içinde yer alan Nemrut Dağı eteklerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek ve Kahta Kaymakamı Selami Korkutata tarafından dağ keçisi sürüsünün yeri tespit edildikten sonra tedavisi tamamlanan dağ keçisi sürüye yakın yerde alkışlarla doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, silahla vurulmuş olarak bulunan dağ keçimizi keçisinin 6 aylık süren tedavisinin tamamlandığını belirterek, "Bugün sağlıklı hale gelen keçimizi tekrar doğaya bırakıyoruz. Kaçak avcılar tarafından dağ keçilerimizin vurulması doğaya da zarar vermektedir" dedi.

Çiçek öte yandan dağ keçisi vurmanın cezasının 120 bin TL olduğunu belirterek, avcıları uyardı.

TEDAVİSİ TAMAMLANAN DAĞ KEÇİSİ DOĞAYA BIRAKILDI
TEDAVİSİ TAMAMLANAN DAĞ KEÇİSİ DOĞAYA BIRAKILDI
TEDAVİSİ TAMAMLANAN DAĞ KEÇİSİ DOĞAYA BIRAKILDI

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şanlıurfa, Milli, Kahta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEDAVİSİ TAMAMLANAN DAĞ KEÇİSİ DOĞAYA BIRAKILDI - Son Dakika


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