Tedavisi tamamlanan kartal doğaya salındı - Son Dakika

Tedavisi tamamlanan kartal doğaya salındı

OSMANİYE - Osmaniye'de yaralı halde bulunan kartal, tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına salındı.

Osmaniye merkez Tehçi köyünde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kartal veteriner hekim kontrolünde tedavi altına alınmıştı. Tedavisi tamamlanan kartal sağlığına kavuşmasının ardından Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Oktay Deniz tarafından Kastabala sulak alanında doğaya salındı.

Yaralı kartalı doğal yaşam ortamına bırakan Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, "Kartalımızı iyileştirdik. Tekrardan doğaya salıyoruz. Emek veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine ve veterinerlerine teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun" diye konuştu.