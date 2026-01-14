Tedesco'dan, kupada rotasyonlu kadro - Son Dakika
Tedesco'dan, kupada rotasyonlu kadro
14.01.2026 21:03
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son oynadıkları Galatasaray maçı 11'ine göre Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı müsabakasına rotasyonlu kadro ile çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son oynadıkları Galatasaray maçı 11'ine göre Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı müsabakasına rotasyonlu kadro ile çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Turkcell Süper Kupa Finali'nde sahaya sürdüğü 11'inden 8 değişikliğe gitti.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Mert Günok, Dorgeles Nene, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Fred, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Anthony Musaba ve Jhon Duran 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Kamil Efe Üregen, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Ercüment Sancaklı, Selahattin Sevim, Alaettin Ekici ise yedek bekledi.

Mert Günok, eldiveni aldı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı milli kaleci Mert Günok, 10 yılı aşkın süre sonra döndüğü sarı-lacivertlilerde ilk resmi maçına Türkiye Kupası'nda çıktı. Mert, Fenerbahçe'de son maçına Süper Lig'in 2015-2016 sezonu son hafta karşılaşması olan Kasımpaşa maçında çıkmıştı. Bu tarihten 3 bin 883 gün sonra Fenerbahçe'nin kalesini korudu.

Nene ve Oğuz Aydın, bekte başladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sakat oyuncuların çokluğu sebebiyle sağ bekte Dorgeles Nene'ye, sol bekte Oğuz Aydın'a görev verdi.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez ve Levent Mercan'ın yanı sıra Marco Asensio, Milan Skriniar ve Kerem Aktürkoğlu kadroya alınmadı.

PFDK tarafından 1 maç men cezası alan Jayden Oosterwolde de kadroda yer almıyor. Youssef En-Nesyri de Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesiyle birlikte mücadele ediyor.

Yönetim Kasımpaşa'da

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu üyeleri, karşılaşmayı izlemek için protokol tribününe geldi. Başkan Saran, tribünlere geldiği esnada taraftarlardan yoğun destek aldı. Deplasman tribününden "Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran" tezahüratları yapılırken, Saran da tribüne dönerek taraftarı selamladı. - İSTANBUL

