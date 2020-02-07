Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasındaki derbide Beşiktaş HDI Sigorta, Galatasaray'ı 67-57 yendi.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 17-11 üstün tamamlayan siyah-beyazlı takım, devre arasına da 29-24 önde girdi. İkinci yarıya daha iyi başlayan sarı-kırmızılılar üçüncü çeyreği 46-41 galip durumda geçti. Son çeyrekte toparlanan Beşiktaş, sahadan 10 sayı farkla 67-57 galip ayrıldı.

Müsabakayı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmer Nur Çebi ile yöneticiler Fatih Hakan Avşar ve Umut Şenol da tribünden izledi.