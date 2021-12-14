Tekirdağ'da 28 bin yıllık mamut fosilleri sergilendi (2) - Son Dakika

KEMİKLER EDİRNE'DE BULUNDU

Tekirdağ'da sergilenen fosil kemiklerinin Edirne'de çeşitli zamanlarda kum ve çakıl ocaklarındaki çalışmalar sırasında bulunduğu belirtildi. 1960'lı yılların başından beri Edirne Müze Müdürlüğü envanterine girmeye başladığı belirtilen mamut kemiklerinin yapılan çalışmalarla 'Mammuthus Meridionalis' olarak adlandırılan 'Akdeniz Mamutu'na ait olduğu belirlendi.

1960'LARIN BAŞINDA BULUNDUEdirne'de özellikle Meriç Nehri kıyısında, merkez ve ilçelerindeki kum ve çakıl ocaklarında çeşitli zamanlarda tespit edilen mamut kemikleriyle ilgili detaylı inceleme sonrası, uzmanlar tarafından rapor hazırlandı. Raporda, 1960'ların başında Edirne merkezde Sabuncu Bağları mevkisinde yapılan kazılarda ele geçirilen buluntulara dikkat çekildi.'KİMİ BULUNTULAR, 2 MİLYON YAŞINDA'

Konuyla ilgili hazırlanan raporda, "Edirne merkezinde yer alan, Sabuncu Bağları mevki olarak da adlandırılan piknik alanı içerisinde 1960'ların başında Prof. Kansu başkanlığında yürütülen detaylı kazılarda çıkarılan fil ve diğer iri memeli örnekleri de müze envanterine kaydedilmiştir. Edirne müzesi envanterine kayıtlı fosil örneklerin TÜBİTAK tarafından da desteklenen bir bilimsel çalışma kapsamında ilk kez ilgili müzede paleontolojik açıdan incelenmesi neticesinde Edirne yöresi Pleyistosen memeli faunasının Mastodon (Anancus arvernensis), Akdeniz Mamutu (Mammuthus meridionalis) ve Step Bisonu (Bison cf. priscus) taksonlarını içerdiği ve yaşının yaklaşık 2 milyon sene olduğu görülmüştür. Koleksiyonların büyük çoğunluğu mamutlara ait olup bizon örneği yöredeki tek Artiodactyla örneğidir" denildi.