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Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

Tekirdağ'da asayiş

15.01.2022 10:34
Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Aydoğdu Mahallesi Emeti Hasan Çeşme Sokak'ta şüpheli Ö.T.O'yu durdurdu.

Üst aramasında alüminyum folyoya sarılı 7 fişek uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da alkollü sürücüye işlem uygulandı

Polis ekipleri, Esentepe Mahallesi Adnan Doğu Caddesi'nde gerçekleştirdiği trafik uygulamasında, C.P'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Kontrollerde 219 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü hakkında işlem yapıldı.

Çorlu'da oyun makinesi ele geçirildi

Polis ekipleri, Hıdırağa Mahallesi Çiçek Caddesi'ndeki bir işyerinde denetimlerde bulundu.

Denetimlerde fişe takılı olmayan, üzerinde sembol, rakamlar ve tuşların olduğu oyun makinesi ile 671 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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Uyuşturucu, Tekirdağ, Polis, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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