Fabrikadaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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Fabrikadaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

12.08.2022 13:56
Fabrikadaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Tekirdağ'da BM Color adlı fabrikada yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Tekirdağ'da BM Color adlı fabrikada yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı. Bir süredir tedavisi süren fabrika üretim müdürü de hastanede hayatını kaybetti.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren BM Color Boya Fabrikasında 1 Ağustos'ta ürün testi esnasında ürünün alev alması sonucu meydana gelen kimyasal patlamada fabrika sahibi Ömer Asım Eralp (76), Üretim Müdürü Mustafa Remzi Emanet (42) ve operatör Veli Gümüş (47) ağır yaralanmıştı. Patlamada ağır yaralanarak Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan fabrika sahibi Ömer Asım Eralp bir gün sonra hayatını kaybederken, İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Üretim Müdürü Mustafa Remzi Emanet de doktorların tüm müdahalelerine rağmen 11 gün sonra hayatını kaybetti. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Ömer Asım, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fabrikadaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fabrikadaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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