Tekirdağ'da Elektrikli Sobadan Yangın: 1 Ölü
Son Dakika Logo
Güncel

Tekirdağ'da Elektrikli Sobadan Yangın: 1 Ölü

18.01.2026 18:33
Hayrabolu'da devrilen elektrikli soba yangını sonucu 32 yaşındaki Göksel Filiz hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, elektrikli sobadan çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Temrezli Mahallesi'nde yaşayan Göksel Filiz'in (32) evindeki elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde evde yaşayan Filiz'in öldüğü belirlendi.

Filiz'in cenazesi, Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Hayrabolu, Tekirdağ, Göksel, Güncel, Kaza

