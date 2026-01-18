Tekirdağ'da Elektrikli Sobadan Yangın: 1 Ölü

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, elektrikli sobadan çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Temrezli Mahallesi'nde yaşayan Göksel Filiz'in (32) evindeki elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde evde yaşayan Filiz'in öldüğü belirlendi.
Filiz'in cenazesi, Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
