Tekirdağ'da "Kolay Matematik" projesi hayata geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da "Kolay Matematik" projesi hayata geçirildi

19.04.2022 10:59
Tekirdağ'da "Kolay Matematik" projesi hayata geçirildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TÜBİTAK ve üniversiteler iş birliğinde, matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem öğrenimini kolaylaştıracak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlayacak proje kapsamında, Tekirdağ'daki bir okulda...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TÜBİTAK ve üniversiteler iş birliğinde, matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem öğrenimini kolaylaştıracak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlayacak proje kapsamında, Tekirdağ'daki bir okulda "Kolay Matematik" uygulaması başlatıldı.

Kapaklı ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi İsmet İnönü İlkokulunda başlatılan uygulamada öğrenciler, çeşitli materyaller ve şekillerle matematiği daha eğlenceli ve daha kolay şekilde öğreniyor.

Okulun öğretmenlerinden Ozan Emre Adagideli, AA muhabirine, projenin matematiği soyut halden somuta çevirmek için çok önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Kaymakamlığın sağladığı materyaller ile öğrencilerin sayısal verileri görsele çevirdiklerini, hayal güçlerini kullanarak matematiği daha kolay anladıklarını anlatan Adagideli, bu sayede önemli mesafe aldıklarını dile getirdi.

Sınıf öğretmeni Hasan Ferhan Demir de çeşitli materyaller kullanarak matematiği somutlaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Öğrenciler bu yöntem ile matematiği daha iyi anladıklarını aktaran Demir, "Velilerimiz de çocuklarının matematiği daha çok sevdiğini ve keyif aldığını bize iletiyorlar." dedi.

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milli eğitim bakanlığı, matematik, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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