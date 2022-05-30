Tekirdağ'da suyu kırmızı akan kanal, Çorlu Deresi'ne karışmadan temizlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da suyu kırmızı akan kanal, Çorlu Deresi'ne karışmadan temizlendi

30.05.2022 12:53
Tekirdağ'da suyu kırmızı akan kanal, Çorlu Deresi'ne karışmadan temizlendi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Çorlu Deresi'ne dökülen bir kanaldaki renkli su, dereye karışmadan temizlendi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Çorlu Deresi'ne dökülen bir kanaldaki renkli su, dereye karışmadan temizlendi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü teknik personellerince kanalın daha alt kotunda, renkli su kanal içinde hapsedildi.

Renkli su, kanal temizleme araçları ile çekilerek, OSB merkezi atık su arıtma tesisine taşınarak arıtılması sağlandı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Çerkezköy OSB ekipleri, renkli suyun kaynağının belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce kirleten firmalara ceza uygulandı

İlçede 2 gün önce, Çorlu Deresi'ne dökülen kanaldaki suyun kırmızı akmaya başlamasına ilçe sakinleri tepki göstermiş, konuyla ilgili çalışma başlatılmıştı.

Suyun renginin değişmesiyle ilgili, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmanın atık suyunu kanala bırakması ihtimali üzerinde duruluyor.

Dereye 2018 yılında atık suyunu akıtarak, nehrin renginin değişmesine sebep oldukları gerekçesiyle 3 işletmeye 291 bin 755 lira ceza uygulanmıştı.

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da suyu kırmızı akan kanal, Çorlu Deresi'ne karışmadan temizlendi - Son Dakika


Son Dakika
12:59 Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin ele alınacağı "Siyasi Diyalog Toplantısı" yarın Ankara'da düzenlenecek
12:54 Miami Heat'i eleyen Boston Celtics finalde Golden State Warriors'un rakibi oldu
12:36 20 yıl önce vahşice katledilen Hande Çinkitaş davasında, baba ve üvey anne beraat etti
12:33 Ece Seçkin K-pop dinleyicileriyle karşı karşıya geldi! "Kore'nin K'sini duyunca triplere giriyorsunuz, hastasınız"
12:28 Fenerbahçe ile Beşiktaş, Abdülkerim Bardakçı transferi için karşı karşıya geldi! Fener yaptığı yüksek teklifle bir adım önde
12:24 Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar! "Kenan İmirzalıoğlu" sorusunu bilemeyen yarışmacı joker hakkını kullandı
12:14 Enflasyon hesaplaması yapan İYİ Partili vekil Ümit Dikbayır'ın eşi Nigar Dikbayır: Marketten çıktığımda hüngür hüngür ağladım
12:08 Sezon finali yapan Teşkilat dizisinde yaprak dökümü! 3 kişi birden kadrodan ayrıldı
11:50 Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı
11:41 Bakan Nebati tahmini büyüme rakamını yüzde 7 olarak açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 13:11:59. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da suyu kırmızı akan kanal, Çorlu Deresi'ne karışmadan temizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement