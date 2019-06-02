Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'daki trafik kazası
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Tekirdağ'daki trafik kazası

19 dakika önce

Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti.

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Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti.
İstanbul'dan Keşan istikametine giden Murat Üzmez (34) yönetimindeki 34 JN 4492 plakalı hafif ticari araç, Kınıklar Mahallesi'nde yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kaza sonucu yaralanan ve Namık Kemal Üniversitesi hastanesine kaldırılan Ebru Üzmez (60) burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay
Dün İstanbul'dan Keşan istikametine giden Murat Üzmez (34) yönetimindeki 34 JN 4492 plakalı hafif ticari araç, Kınıklar Mahallesi'nde yol kenarındaki tarlaya devrilmiş, kazada sürücü Üzmez ve araç içerisindeki 4 kişi yaralanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:04 Kaynak: AA
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