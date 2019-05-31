Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Çorlu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hıdırağa Mahallesinde gerçekleşen törene Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, TESKİ Genel Müdür Vekili Dr. İbrahim İçöz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan, daire başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu'nun Trakya'nın merkezinde önemli bir sanayi, tarım, hayvancılık, ticaret, ulaşım ve lojistik merkezi olduğunu belirtti.

Albayrak, Büyükşehir Belediyesi olarak otogar projelerinden birisini de Çorlu'da hayata geçirdiklerini aktararak şunları kaydetti:

"Otogarlar bulundukları şehirlerin de bir aynasıdır. Biz de bu anlayışla ilimizin tüm güzelliklerini yansıtan, her şeyin en iyisini hak eden halkımıza layık bir tesis inşa edeceğiz. Çorlu ilçemiz hak ettiği hizmetleri almaya devam ediyor. İkinci hizmet dönemimizde de Çorlu'daki hizmetlerimiz artarak devam edecek. Gerçekleştirmiş olduğumuz hizmetlerin Çorlumuza ve Tekirdağ'ımıza hayırlı olmasını diliyor, çalışmalarımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Temel atma töreni protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi ve butona basılmasıyla sona erdi.

Ücretsiz yaz okulu kayıtları başladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 7-12 yaş arası çocuklar için ücretsiz olarak organize edilen yaz kurslarına kayıtları başladı.



Spor, bilişim, görsel sanatlar ve işitsel sanatlar alanlarında 15 farklı dalda düzenlenen yüzlerce öğrencinin yaralanacağı yaz okullarına kayıtlar 21 haziran tarihine kadar sürecek.

7-12 yaş arası çocuklara yönelik açılacak kurslarda yüzme, basketbol, voleybol, futbol, tenis, okçuluk, satranç, resim, piyano, gitar, keman, bale, halk oyunları, kod atölyesi ve akıl zeka oyunları branşlarında eğitimler verilecek.



Haftanın 5 günü devam edecek kurslar 100. Yıl Gençlik Merkezi, Aydoğdu Sosyal Etkinlik Merkezi, Karacakılavuz Sosyal Etkinlik Merkezi, Kod Atölyesi ve Süleymanpaşa Çocuk Kulübü'nde gerçekleştirilecek.



Kurslar için müracaatların şahsen 100. Yıl Gençlik Merkezi'ne, nüfus cüzdan fotokopisi ve spor dalları için sağlık raporu ile gelinmesi gerektiği belirtildi.

-"100. Yılında O'nun İzindeki Türk Gençliği" resim sergisi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesi işbirliğinde "100. Yılında O'nun İzindeki Türk Gençliği" resim sergisi açıldı.

Süleymanpaşa Sanat ve Tasarım Galerisi'nde gerçekleştirilen açılışa, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dalila Özbay'ın koordinatörlüğünde gerçekleşen sergide 37 öğrencinin eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Belediye Başkanı Yüksel ve rektör Şahin açılışta bir konuşma yaptı.

Konuşmalarının ardından protokol üyeleri ve öğrenciler açılış kurdelesini birlikte kesti.

Serginin gezilmesiyle devam eden tören sergiye eserleri ile katkı sağlayan öğrencilere teşekkür belgesi verilmesiyle sona erdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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