Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Okul Müdürü Abdullah Şenol ve öğretmenler eşliğinde gerçekleşen ziyarette öğrenciler, NKÜ Sosyal Yaşam Merkezinde Rektör Şahin ile yemek yedi.

Daha sonra Rektörlük Konferans Salonu'nda Şahin, öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Şahin, öğrencilere üniversite hakkında sunum yaptı.

Üniversite ile Tarım ve Orman Müdürlükleri arasında protokol

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne Tarım ve Orman müdürlükleri arasında protokol imzalandı.



Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında üniversitenin de dahil olduğu protokole göre, tarafların sorumluluk alanlarındaki altyapı, personel, eğitim, Ar-Ge, etkinlik, öğrenci ile çiftçi eğitimi, tarımsal yayım hizmetleri gibi konulara ilişkin kararlaştırılan süreçlerin işbirliği içerisinde yürütülmesi sağlanacak.

İmza törenine Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Ali Şen, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezan Arat ve NKÜ Genel Sekreteri Murat Kamil Tırpancı katıldı.

Büyükşehir Belediyesinin "Mera Islah Projesi"

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince hayvan yetiştiricilerini desteklemek amacıyla başlatılan "Mera Islah Projesi" kapsamında gerçekleştirilen gübre dağıtımları sona erdi.

Belediye tarafından 5 yıl önce hayata geçirilen ve Tekirdağ genelindeki meraların veriminin 4 kat attırılmasını sağlayan proje kapsamında bu yıl 18 kırsal mahallede gerçekleştirilen gübre dağıtımıyla 115 bin kilogram gübre dağıtıldı.

Gübre dağıtım törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Albayrak, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük mera ıslah projesini hayata geçirdiklerini belirterek, "Tarım ve hayvancılık bizim en önemli vizyonlarımız arasında. Tekirdağ, verimli toprakları ve hayvan hastalıklarında ari bölge olması nedeniyle Türkiye'deki şehirler içerisinde önemli bir konuma sahip. Yapılan desteğin hayırlı olmasını dilerim. Hayvancılığa desteklerimiz devam edecek." dedi.