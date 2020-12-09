Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, Velimeşe Mahallesi'nde yapımına başlanılan gölet projesindeki çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Fen İşleri Müdürü Gökhan Akman ile gölet etrafında incelemelerde bulunan Tıknas, proje tamamlandığında Velimeşe Göleti'nin bölgenin en güzel mesire alanlarından olacağını söyledi.

Bu konudaki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Tıknas, şöyle konuştu:

"Bu güzel projemizi hayata geçirerek ilçemize kalıcı eserler bırakmaya devam edeceğiz. Bölgemiz tarım bölgesi olmasının yanı sıra aynı zamanda bir sanayi şehri. İlçemizin çalışan sayısı oldukça fazla. Fabrikalarda mesai yapan çalışanların, bölgemizde ve çevre ilçelerde ikamet edenlerin boş sürelerinde dinlenmeleri ve eğlenmelerine olanak sağlayacak, piknik yapma imkanı sunacak son derece modern ve nezih bir ortam olacak. Yeşil alanların piknik masalarının bulunduğu projede kafeterya ve iskeleler ile yürüyüş yolları da olacak."

Çorlu Belediyesinin çalışmaları

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, hayata geçirilen hizmetler ile önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da pek çok ihtiyaç sahibi vatandaşın yüzünün güldüğünü söyledi.

5 yıldır Çorlu'daki engelli vatandaşlara kent içi ulaşım desteği verdiklerini belirten Sarıkurt, engelsiz taksi aracının bu yıl içinde 890 sefer gerçekleştirerek engelli bireylerin yaşamına dokunduğunu kaydetti.

Evde Bakım Hizmeti ile 2020 yılında toplam bin 168 hasta veya yaşlı vatandaşın, belirli aralıklarla 2 bin 138 kez ziyaret edilerek kişisel bakım ve hijyen desteği verildiğini ifade eden Sarıkurt, böylelikle yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç binden fazla vatandaşın yaşam kalitesinin yükseldiğini ifade etti.

Sarıkurt, Çorlu Belediyesinin sosyal belediyecilik projelerinden biri olan Sevgi Çarşısı'nın da yıl boyunca vatandaşların hizmetinde olduğunu dile getirerek, "Sevgi Çarşısı, içinde ikinci el giysilerin bulunduğu bir iyilik mağazası olarak vatandaşlara hizmet veriyor. Ocak ayından aralık ayına kadar 8 bin 718 parça giysi, 842 ihtiyaç sahibi vatandaşımız ile buluştu." dedi.

Ergene Belediye Başkanı Yüksel'den sağlık çalışanlarına boza ikramı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, koronavirüs salgınında olağanüstü çaba gösteren, gece gündüz demeden çalışan sağlık personeline destek için bölgedeki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına boza ikram etti.

Kendisi raporlu olduğu için bozayı, Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas teslim etti.

Yüksel, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

" Türkiye, koronavirüs salgınının önlenmesine karşı verdiği mücadeleyi sürdürüyor. Bu süreçte en fazla rol ise tartışmasız sağlık personeline düşüyor. 7/24 çalışan, hastalarla yakın temas halinde bulunan doktor, hemşire ve sağlık görevlileri ailelerine hastalık bulaştırmamak için evlerine gitmiyor. Herkes evde kalarak kendini korumaya alırken, onlar hayatlarını ortaya koyarak, canla başla çalışmaya devam ediyor. Bu zor süreçte büyük bir özveriyle çalışan, hayatlarına riske etmek pahasına insanlara yardım elini uzatan tüm sağlık çalışanlarına minnettarız. Kendilerine Velimeşe bozamızdan ikram ederek bir nebzede olsun onlara moral verip destekte bulunmak istedik."