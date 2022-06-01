Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi 7 -14 yaş arası çocukların katılabileceği ücretsiz satranç kursu eğitimlerine başladı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada Ergene Kültür Merkezinde düzenlenen kurs ve eğitimlere bir yenisinin daha eklendiğini söyledi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen ücretsiz kurslarda, tecrübeli ve uzman eğitmen kadrosu ile satranç sporunda gelişmek isteyen çocuk ve gençlere eğitimlerin verilmeye başlandığını ifade eden Başkan Yüksel, eğitimlerin 4 ayrı grupta düzenlendiğini belirtti.

Yüksel, ücretsiz satranç kursundan yararlanmak isteyenlerin Ergene Kültür Merkezine müracaat edebileceklerini kaydetti.

Müzeleri en çok ziyaret eden 5 okula teşekkür belgesi verildi

Çorlu'da müzeleri en çok ziyaret eden 5 okula teşekkür belgesi verildi.

Çorlu Belediye Başkanı Başkan Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada Çorlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tarihi Çorlu Evi, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi ve Atatürk Evi'nin, okullar tarafından da büyük ilgi ve merakla ziyaret edildiğini söyledi.

Öğrencilere ve okul yöneticilerine müzelere göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür eden Sarıkurt, "Siz değerli eğitimcilerimizi çocuklarımızın yaşayarak ve gezerek uygulamalı olarak öğrenmelerini desteklediğiniz için kutluyorum. Yapım aşamasında olan yeni müze çalışmalarımız ve fikir aşamasında olan pek çok kültür sanat yatırımımız var. Bunların hepsini hayata geçirmek için ekiplerimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından müzeleri en çok ziyaret eden Fevzi Çakmak, Vehbi Günaştı, Şehit Hamza Çavuş, Yunus Emre ve Çerkezköy Tepe ilkokullarına Sarıkurt tarafından teşekkür belgesi verildi.