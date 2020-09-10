Tekirdağ ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden Erol Mütercimler'e tepki - Son Dakika

Tekirdağ ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Hüseyin Ertaş, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle yazar Erol Mütercimler'i kınadı.

Ertaş, Hasan Ali Yücel Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, imam hatip camiasının 1 milyon 400 bin öğrencisi, on milyonlarca mezunu, mensubu ve gönüldaşı olan, geniş bir aile olduğunu söyledi.

İmam hatip mezunlarının dün olduğu gibi bugün de esnafından, öğretim görevlisine, mühendisinden devlet adamına kadar ülkenin dört bir yanında hizmet verdiğini ifade eden Ertaş, şunları kaydetti:

"Bir televizyon programında sıradan bir cümle gibi görünen, fakat gayet bilinçlice sarf edilmiş cümleler aslında, kurulduğu günden bu yana imam hatip camiası ve değerlerine düşman bir zihniyetin dışa vurumudur. Bize göre bu sözlerin hedefi Türkiye'dir. 83 milyonluk birlik ve beraberliğimizdir. Kurulduğu günden bu yana Türk milletine hizmetten başka bir gaye edinmemiş olan imam hatip okullarına yönelik bu tavrı şiddetle kınıyoruz.

Camiamıza yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan şahıs hakkında kamu davası açılmasını ve iftiralarının yanına kar kalmamasını istiyoruz. Adaletin yerini bulması, sadece imam hatip camiasına değil, toplumumuzun herhangi bir kesimine yönelik hakaret ve iftira dolu sözlerin, böyle kolaylıkla dile getirilmemesine büyük katkı sağlayacak, hiç kimse başka bir kişi, zümre veya grup hakkında böyle pervasız sözlere cüret edemeyecektir."

Dernek üyeleri, Tekirdağ Adliyesi'ne giderek Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.