Tekne kaptanı denizde bir erkeğe ait cansız beden buldu - Son Dakika

Saat 18.30 sıralarında Kasımpaşa sahili vapur iskelesi civarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, tekne kaptanı Hasan Mutlu denizde teknesiyle seyir halindeyken su yüzeyinde cansız şekilde duran bir kişiye rastladı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Deniz polisleri ve dalgıçların müdahalesiyle denizdeki şahıs, Kasımpaşa İskelesi'ne çıkartıldı. Denizden çıkartılarak tabuta koyulan kişinin cansız bedeni kimlik tespiti için Adli Tıp Morguna götürüldü.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yapılan kontroller sonucunda şahsın 48 yaşındaki Kemal Şahin olduğu öğrenilirken, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise olaya ilişkin inceleme başlattı.