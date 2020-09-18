Teknopark, üye firmalarına yol haritası çizmeye devam ediyor - Son Dakika

Teknopark, üye firmalarına yol haritası çizmeye devam ediyor

ULUTEK Teknopark ve Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Yönetimleri teknoloji merkezlerini geliştirerek, bünyelerinde hizmet veren firmalara iş ve meslek hayatlarında yol haritası çizecek çalışmalarını sürdürüyor.

Teknopark, üye firmalarına yol haritası çizmeye devam ediyor, System.String[]

ULUTEK Teknopark ve Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Yönetimleri teknoloji merkezlerini geliştirerek, bünyelerinde hizmet veren firmalara iş ve meslek hayatlarında yol haritası çizecek çalışmalarını sürdürüyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Yetkilileri, İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında başlatılan "Teknik Danışmanlık Desteği" hakkındabilgilendirme yapmak üzere ULUTEK Teknopark ve Bursa Uludağ TTO'yu ziyaret etti.

Ziyarette KOSGEB Yetkilileri tarafından, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman, uluslararasılaşma, teknoloji, yenilik, dijitalleşme ve büyüme alanlarında mevcut durumlarını analiz etmek, ihtiyaçlarını belirlemek, sorunlarına çözüm aramak, beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yurt içi ve yurtdışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelebilmelerini sağlamak adına alabilecekleri teknik danışmanlık hakkındabilgi verildi.

KOSGEB, ULUTEK Teknopark ve Bursa Uludağ Üniversitesi TTO Yetkilileri ile gerçekleşen toplantıda, teknik danışmanlık desteği kapsamında Teknopark firmalarının başvuru avantajları, TTO'ların bu desteğe nasıl entegre edilebileceği ve danışmanlar havuzu oluşturmakonularında yapılabilecek olası işbirlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Gerçekleştirilen ziyaret programı hakkında açıklamalarda bulunan ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof.Dr. İrfan Karagöz, bünyelerinde hizmet veren firmaların işlerini dünya ile rekabet edebilecek şekilde geliştirebilmeleri adına farklı görüşmeler, eğitimler ve farklı projeler yoluyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Prof.Dr. İrfan Karagöz, bünyelerinde hizmet veren firmaların hızla gelişen teknoloji ve pandemi ile birlikte önemi daha da artan iş hayatındaki dijitalleşme, maliyet yönetimi, yeniliklere açık olarak yurt içi ve uluslararası pazarlarda daha fazla boy gösterme gibi faaliyetlerine destek vermek maksadıyla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 14:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Teknopark, üye firmalarına yol haritası çizmeye devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

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