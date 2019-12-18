Teknosa, Bolu'da yeni mağaza açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Teknosa, Bolu'da yeni mağaza açtı - Son Dakika

Teknosa, Bolu'da yeni mağaza açtı

7 saat önce

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, yeni mağazasını Bolu'daki alışveriş ve yaşam merkezi 14 Burda'da hizmete açtı.

Teknosa, Bolu'da yeni mağaza açtı, System.String[]

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, yeni mağazasını Bolu'daki alışveriş ve yaşam merkezi 14 Burda'da hizmete açtı.


Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, Teknosa, yaklaşık 450 metrekarelik yeni mağazasında, telekomdan küçük ev aletlerine, TV'lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar yüzlerce markanın binlerce çeşit ürününü teknolojiseverlerin beğenisine sunacak.

Açılışa özel olarak 18-23 Aralık'ta 14 Burda AVM'deki Teknosa mağazasında geçerli kampanya kapsamında ev aletleri, akıllı telefon, notebook, tablet, TV'ler ve hobi ürünleri avantajlı fiyatlarla satılıyor.

Kampanya kapsamında Philips 4K UHD Led Smart TV 500 TL'lik indirim ile 2 bin 599 TL'den, Lenovo Ideapad Notebook ise yaklaşık bin TL'lik indirim ile 3 bin 799 TL'den satışa sunulacak. Kolay taşınabilir özelliğiyle iş dünyası ve öğrencilerin tercihi tabletlerde de indirim yapan Teknosa, Alcatel 7" 8 GB tableti yüzde 30'u aşan bir indirimle 199 TL'den tüketicilerle buluşturacak.

Ayrıca, kampanya kapsamında stoklarla sınırlı Preo My Power Jetpower Powerbank 4000 MAH 1 TL'den, 6000 MAH ise 9,90 TL'den satışa sunulacak. Teknoloji tutkunları, Preo Quad Copter Drone'a ise 139 TL yerine 9,90 TL'lik fiyatıyla sahip olma fırsatı yakalayacak.

Sabancı Holding, Teknosa, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kendini yoğurtçu olarak tanıtan hırsız yaşlı kadının altı bin lirasını çaldı
Doğa Koleji'ni satın almak için 49 lisanslı kurucu 600 milyon TL'lik teklif yaptı MasterChef Güzide Mertcan'ın lüks villasını satışa çıkardığı ortaya çıktı BDDK, bankaların swap işlemlerini sınırladı

Son Dakika Haberleri
22:24 Ankara bakan turhan kanal istanbul'un tüm hazırlıkları bitmek üzere - Son Dakika
22:20 Zonguldak'ta avda kazara arkadaşını vurduğu iddia edilen şüpheli salıverildi - Son Dakika
22:20 Uludağ'da bulunan cesetlerden birinin Efe Sarp'a ait olduğu belirlendi - Son Dakika
22:20 Libya'da başkent Trablus'u savunma seferberliğine katılan 9. şehir Zuvara oldu - Son Dakika
22:18 Sayısal Loto çekildi (2) - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 22:27:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Teknosa, Bolu'da yeni mağaza açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]