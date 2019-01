Teksas'taki Kiliselerde Cinsel Tacizde Bulunan 286 Rahibin İsmi Açıklandı

NEW ABD 'nin Teksas eyaletinde kiliselerde çocuklara cinsel istismarda bulunan 286 rahibin ismi açıklandı.Pensilvanya Başsavcısı'nın kiliselerde binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu ve bu suçların yöneticiler tarafından örtbas edildiği yönündeki raporun ardından, istismarda bulunanların isimleri açıklanmaya devam ediyor.Teksas eyaleti Başpiskoposluk Bölgesi, sorumluluk alanlarındaki kiliselerde çocuklara cinsel istismarda bulunan 286 rahibin isimini yayımladı.Bazı cinsel istismar olaylarının 1950'li yıllara dayandığı, olaylara ismi karışan rahiplerden bazılarının artık hayatta olmadığı belirtildi."İsimleri açıklamak doğru olan"Teksas Başsavcılığı Sözcüsü Marc Rylander, yaptığı açıklamada, "Başsavcılığımız, bu tür kötülüğü paramparça etmek ve Teksaslı çocuklara yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için yerel güvenlik güçleri ve ilçe başsavcılarına her zaman yardıma hazırdır." ifadelerini kullandı.Galveston-Houston Piskoposluk Bölgesi Başkanı Kardinal Daniel N. DiNardo da yaptığı yazılı açıklamada, "Teksas başpiskoposları, şu anda rahiplerin isimlerini açıklamaya karar verdi çünkü bu, acı çeken insanlara bir iyileşme ve umut sunabilmek için doğru olan şey. Bu konuda bugüne kadar bir şey yapmayanlar adına özür diliyorum. Kilisemiz bu konuda yara aldı ve iyileşmesi için harekete geçmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.ABD'de kiliselerde cinsel taciz iddiasıABD'nin Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık soruşturmanın ardından ağustos ayında çocuklara yönelik cinsel istismarların Pensilvanya ve Vatikan 'daki kıdemli kilise yetkililerince "sistematik" şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti.Tahkikat jürisi de 300'den fazla rahibin 1950'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek, Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı yüzlerce rahibi, binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlamıştı.Jüri, raporunda bazı kayıtların kaybolduğunu ve cinsel istismar kurbanı bazı çocuklar konuşmaktan korktuğu için tacize uğrayanların sayısının çok daha yüksek olduğuna inandığını kaydetmişti.Kurbanların çoğunun erkek çocuklar olduğuna işaret eden jüri, tecavüze kadar uzanan her türlü cinsel taciz olayına rastlandığını bildirmişti.500'den fazla rahibin adının verilmediği iddiası Illinois Başsavcısı Lisa Madigan tarafından hazırlanan ve geçen ay ABD basınında yer alan ön rapor, ABD'de son zamanlarda gündemde olan kiliselerdeki cinsel istismar tartışmalarına yeni boyut kazandırmıştı.Rapora göre, kilisede cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 500'den fazla rahibin adı, Illinois Katolik Piskoposluk Bölgesi'nin bu konuda yayımladığı listede yer almadı.