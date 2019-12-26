Tekvandoculardan 2019'da 567 madalya

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, federasyon olarak istikrarlı yükselişlerini 2019 yılında da sürdürdüklerini ve ülkenin madalya deposu olmaya devam ettiklerini söyledi.

2019'u AA muhabirine değerlendiren Şahin, milli sporcuların uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini vurguladı.

Uluslararası şampiyonalarda kazanılan madalya sayısı hakkında bilgi veren Şahin, "2019 yılında uluslararası organizasyonlarda 181'i altın, 160'ı gümüş ve 226'sı bronz olmak üzere 567 madalya kazandık. Kazandığımız 567 madalyayla ülkemizin madalya deposu federasyonlarından olma geleneğimizi sürdürdük. 2019'da olduğu gibi olimpiyat yılı olan 2020'de de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.

Başkan Şahin, 2019 yılında elde edilen önemli başarılara işaret ederek, " İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandık. Burada altın madalya alan İrem Yaman, 2 kez dünya şampiyonluğu kazanan ilk Türk kadın tekvandocumuz oldu. İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 5 kadın sporcumuzun 5'i de kürsüye çıkarak yılın önemli başarılarından birisine imza attı. Hatice Kübra İlgün, yıl içinde 4 grand prix müsabakasında da madalya kazanarak bunu başaran ilk isim oldu. Dünya Para Tekvando Şampiyonası, Avrupa Poomsae Şampiyonası ve Avrupa Plaj Poomsae Şampiyonası'nda takım olarak zirveye çıkmayı başardık. Alt yaş kategorilerinde düzenlenen tüm Avrupa şampiyonalarında kürsüde yer alarak ne kadar güçlü bir altyapıya sahip olduğumuzu bir kez daha gösterdik." ifadelerini kullandı.

Tokyo'ya 10 sporcu

2020 yılında Tokyo'da düzenlenecek olimpiyat ve paralimpik oyunlarına şu ana kadar 10 sporcuyla katılmaya hak kazandıklarını hatırlatan Şahin, tarihi bir başarıya imza attıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Olimpiyatlara kadınlarda 4 sporcuyla maksimum sayıda katılacağız. Yine ilk kez paralimpik programda yer alacak para tekvando branşında maksimum kota sayısı olan 6'yı yakalamayı başardık. Olimpiyatlar için nisan ayında erkek sporcularımız için kıta elemeleri yapılacak. Bu elemelere de 2 sporcuyla katılarak sayımızı artırmaya çalışacağız. Tokyo'ya gidecek tüm sporcularımız madalyaya adaydır. Tekvando Federasyonu olarak katıldığımız tüm olimpiyatlarda madalya kazanmayı başaran tek federasyonuz. Bu geleneğimizi 2020'de sürdürmeyi, Tokyo'da ülkemizi mutlu edecek sonuçları almayı umut ediyoruz."

Şahin, 500 bini aşan lisanslı ve faal sporcu sayısıyla amatör spor federasyonları arasında zirvede yer aldıklarını belirterek, çok büyük bir camiaya hitap ettiklerini ifade etti.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Metin Şahin, sporcu sayısındaki istikrarlı artışın 2020 yılında da süreceğini sözlerine ekledi.