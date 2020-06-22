Telefon dolandırıcıları bu kez çiftçileri hedef aldı - Son Dakika

Telefon dolandırıcıları bu kez çiftçileri hedef aldı

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, çiftçilere banka hesabına para yatırmaları istenen yanıltıcı mesajlar konusunda uyarıda bulunarak, "Vatandaşlarımızın bu tür mesajlara itibar etmemesin" dedi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, çiftçilere banka hesabına para yatırmaları istenen yanıltıcı mesajlar konusunda uyarıda bulunarak, "Vatandaşlarımızın bu tür mesajlara itibar etmemesin" dedi.

İl Müdürü Yoldaş, yaptığı yazılı açıklamada, "İl Müdürlüğümüze aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon mesajı kullanılarak vatandaşlarımızdan bir banka hesabına para yatırmaları istenmektedir. Yanıltıcı bu mesajların İl Müdürlüğümüzle hiçbir alakası yoktur. Vatandaşlarımızın bu tür mesajlara itibar etmemesi uyarısında bulunuyorum" dedi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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