Son Dakika Haberleri: Tellioğlu Bir Günde 12 Kırsal Mahalleyi Gezdi

Tellioğlu Bir Günde 12 Kırsal Mahalleyi Gezdi

1 saat önce

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu seçim çalışmalarına hız verdi.

Tellioğlu Bir Günde 12 Kırsal Mahalleyi Gezdi, System.String[]
Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu seçim çalışmalarına hız verdi. Son haftaya girilirken temposunu arttıran Tellioğlu bir günde 12 kırsal mahalleyi ziyaret etti.

Seçim çalışmaları kapsamında Yeşilova, Taşkesiği, Alacabayır, Yeroluk, Toybelen, Boğazköy, Hisaralan, Düzoba, Karakol, Fethiye, Ziyaretli ve Köteyli kırsal mahallelerini ziyaret eden

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu'nun yaklaşık 300 kilometrelik seçim çalışmasında sıkmadık el bırakmadı.

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu çalmadık kapı sıkılmadık el bırakmamak için her yere ulaşmak için çalıştıklarını ifade ederken kırsalın kendileri için büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Tellioğlu; "Birçok kırsal mahallemizde yol ve su sorunu var. Hizmet gitmeyen gitse de yeterli hizmeti alamayan mahallelerimiz var. Biz her kırsal mahallemize adaletli bir şekilde hizmet götüreceğiz. Karesi'de hizmet görmeyen mahalle kalmayacak. 1 Nisan'da görev almak kısmet olursa yeniden buralara gelerek sorunları halkımızla tespit edip çalışmalarımız gerçekleştireceğiz" dedi.

Ziyaret edilen tüm kırsal mahallelerde büyük ilgi gören Tellioğlu mahallelerin sorunlarını da tek tek not aldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:28 Kaynak: İHA

Levent Tellioğlu, belediye başkan adayı, Cumhuriyet Halk Partisi, Karesi, Politika
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