TEM Otoyolu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın detayları ortaya çıktı

İSTANBUL - Silivri TEM Otoyolu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı feci kazanın detayları ortaya çıktı.

Kaza, TEM Otoyolu Gazitepe Mahallesi mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa İnce isimli şahıs 34 ZBK 83 plakalı kamyon ile Edirne istikametine seyir halinde iken ön lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek İstanbul istikametine karşı şeride geçip İstanbul istikametinde seyir eden İpek İkto Bahadır isimli şahsın kullandığı 34 ZV 6669 plakalı araca ve ardından Mesut Uçarkuç isimli şahsın kullandığı 34 EDP 884 plakalı araca çarptı. Kazada 34 ZV 6669 plakalı araç sürücüsü İpek İkto Bahadır, 34 EDP 884 plakalı araç sürücüsü Mesut Uçarkuç, araç içerisinde yolcu olarak bulunan Elmas Tamer (Suriye uyruklu), Ivan Bilal (Suriye uyruklu, çocuk), kimliği tespit edilemeyen iki erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü Mustafa İnce ve 34 EDP 884 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Erkan Ateş, Muhammet Cihan isimli şahıslar yaralandı. Kaza sonrasında yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda Polis, Jandarma, Sağlık ve İtfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp morguna kaldırıldı. TEM Otoyolu kazanın kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.