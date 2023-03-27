TEM Otoyolu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın detayları ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

TEM Otoyolu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın detayları ortaya çıktı

27.03.2023 20:33

TEM Otoyolu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın detayları ortaya çıktı Silivri TEM Otoyolu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı feci kazanın detayları ortaya çıktı.

TEM Otoyolu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın detayları ortaya çıktı

İSTANBUL - Silivri TEM Otoyolu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı feci kazanın detayları ortaya çıktı.

Kaza, TEM Otoyolu Gazitepe Mahallesi mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa İnce isimli şahıs 34 ZBK 83 plakalı kamyon ile Edirne istikametine seyir halinde iken ön lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek İstanbul istikametine karşı şeride geçip İstanbul istikametinde seyir eden İpek İkto Bahadır isimli şahsın kullandığı 34 ZV 6669 plakalı araca ve ardından Mesut Uçarkuç isimli şahsın kullandığı 34 EDP 884 plakalı araca çarptı. Kazada 34 ZV 6669 plakalı araç sürücüsü İpek İkto Bahadır, 34 EDP 884 plakalı araç sürücüsü Mesut Uçarkuç, araç içerisinde yolcu olarak bulunan Elmas Tamer (Suriye uyruklu), Ivan Bilal (Suriye uyruklu, çocuk), kimliği tespit edilemeyen iki erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü Mustafa İnce ve 34 EDP 884 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Erkan Ateş, Muhammet Cihan isimli şahıslar yaralandı. Kaza sonrasında yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda Polis, Jandarma, Sağlık ve İtfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp morguna kaldırıldı. TEM Otoyolu kazanın kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
TEM'de 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın sebebi ortaya çıktı: Kamyonun ön lastiği patlamış TEM'de 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın sebebi ortaya çıktı: Kamyonun ön lastiği patlamış TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1'i çocuk 5 yaralı TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1'i çocuk 5 yaralı Sultangazi'de iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Sultangazi'de iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Mustafa İnce, TEM Otoyolu, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın detayları ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
21:02 Sezonu kapattı! Sevilla'nın yıldızı Marcao, 5-6 ay sahalardan uzak kalacak
20:53 İmza yarışı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu dışında iki isim daha aday oldu
20:49 Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı kampanyasını başlattı: Sana söz, yine baharlar gelecek
20:17 Boğazda dillere destan evlenme teklifi yapan genç para ödemeden kaçtı: Erkek arkadaşımdan ayrıldım, beni aramayın
20:13 TEM'de 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın sebebi ortaya çıktı: Kamyonun ön lastiği patlamış
18:59 Halkın sokağa indiği İsrail'de Başbakan Netanyahu'dan geri adım! Tartışmalı yargı düzenlemesi ertelendi
20:09 Kulüp açıklama yaptı! Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Orhan Ak oldu
19:31 Konya'da 2 aydır haber alınamayan bebek çöp dolu evde bulundu! Annesi sevgilisine gitmiş
21:08 Yeniden Refah Partisi'nde Cumhur İttifakı depremi mi var? Elif Erbakan sessizliğini bozdu
19:24 Stefan Kuntz'dan oruç tutanları yedek mi bıraktı? İddialarına yanıt: Bunlar dedikodudan ibaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2023 22:12:16. #1.13#
SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın detayları ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement