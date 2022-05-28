TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi - Son Dakika
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TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi

28.05.2022 17:41

TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi -Kamyondaki hafriyat yola döküldü, uzun araç kuyrukları oluştu TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak devrildi.

TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi

-Kamyondaki hafriyat yola döküldü, uzun araç kuyrukları oluştu

KOCAELİ - TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada, kamyonda bulunan hafriyat yola dökülürken, otoyol Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Kuruçeşme mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 34 DRL 003 plakalı Volvo marka hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafriyat kamyonu savrularak yolun ortasında devrildi. Kamyonda bulunan tonlarca hafriyat yola döküldü.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı uzun araç kuyrukları oluştu. Uzun bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın kaldırılması ve yola dökülen hafriyatların temizlenmesi ile tekrar normal seyrine döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi
TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi
TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi
TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi
TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi
TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi
TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi
TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi
TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi
TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi
TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi - Son Dakika
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