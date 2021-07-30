Son dakika gündem: TEM Otoyolu'nda otomobil yangını - Son Dakika

TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Avcılar yönünde seyir halindeki 34 DIJ 113 plakalı otomobilden, Esenyurt'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Kısa sürede büyüyen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Büyük çapta hasar oluşan yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

TEM Otoyolu'nun Avcılar istikametinde bir süre aksayan trafik, yangının söndürülmesi ve aracın olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.