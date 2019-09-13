Tenis: American Express İstanbul Challenger

American Express İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası'nda yarı finale yükselen isimler belli oldu.

TED Kulübü kortlarında gerçekleştirilen turnuvada çeyrek finaldeki maçlarını kazanan Fransız Ugo Humbert, Slovenyalı Blaz Kavcic, Özbekistanlı Denis Istomin ile Hollandalı Botic Van de Zandschulp yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Ugo Humbert ile Blaz Kavcic, Denis Istomin ile Botic Van de Zandschulp karşı karşıya gelecek.

Çiftlerde finale çıkan Kazak sporcular Andrey Golubev ve Aleksandr Nedovyesov, Çekyalı Marek Gengel ve Lukas Rosol'a karşı şampiyonluk mücadelesi verecek.

Turnuvada teklerde yarı final maçları, çiftlerde de final müsabakası yarın yapılacak.