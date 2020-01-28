Teoman, tükenmişlik sendromuna yakalandı: Artık albüm yapmayacağım - Son Dakika
Son Dakika Magazin Teoman, tükenmişlik sendromuna yakalandı: Artık albüm yapmayacağım - Son Dakika Magazin

Teoman, tükenmişlik sendromuna yakalandı: Artık albüm yapmayacağım

13 dakika önce

Şarkıcı Teoman, tükenmişlik sendromuna yakalandığını belirterek, artık albüm yapmayacağını söyledi. Cihangir'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teoman, "Bundan böyle 2 ay konser verip yılın gerisini dinlenerek geçireceğim" dedi.

Teoman, tükenmişlik sendromuna yakalandı: Artık albüm yapmayacağım, System.String[]

Rock sanatçısı Teoman, tükenmişlik sendromu yaşadığını belirterek, artık albüm yapmayacağını ve 2 ay konser verdikten sonra yılın geri kalanını dinlenerek geçireceğini açıkladı.

"ÇOK YORULDUM, TÜKENMİŞLİK YAŞIYORUM"

1986'da ilk grubunu kuran, 34 yıldır da sahneye çıkan 52 yaşındaki Teoman önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Burada muhabirlerin sorularını yanıtlayan Teoman, "Bundan böyle 2 ay konser verip yılın gerisini dinlenerek geçireceğim. Artık yoğun çalışmak istemiyorum. Çünkü çok yoruldum. Tükenmişlik yaşıyorum. Yarı emekliyim. Albüm yapmayacağım. Düet de istemiyorum" dedi.

2012'DE SEKTÖRE GERİ DÖNMÜŞTÜ

2011 yılında müziği bıraktığını açıklayan Teoman, 2012'de sektöre geri dönmüştü. Teoman, 2017 yılında da oyunculuğu bırakmıştı.

Cihangir, Teoman, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:57 
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