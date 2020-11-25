Tepebaşı'nda yol ve kaldırım çalışmaları - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki yol ve kaldırım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, sorunsuz bir üstyapı amacıyla gerçekleştirdiği yol ve kaldırım çalışmalarını, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de sürdürüyor. Ekiplerin birçok mahallede eş zamanlı olarak yaptığı asfalt çalışmaları; Çamlıca Mahallesi Karaoğlu Caddesi, Akasyalar, Üzümlü, Karam ve Su Sokak, Ömerağa Mahallesi Övünme ve Artor Erlik Sokak, Batıkent Mahallesi Çayköy Sokak, Aşağı Söğütönü Mahallesi Günhan Sokak, İhsaniye Mahallesi Tuzcu Sokak, Işıklar Mahallesi Ecegül, Kurul, Yiğitler ve Bozdağ Sokak, Mamure Mahallesi Yavuz Abadan ve Cüneyt Arkın Sokak, Şirintepe Mahallesi Malkoç, Yürükçü ve Çelebihan Sokak, Hayriye Mahallesi Tuzcu ve Ulutaş Sokak ile Fevzi Çakmak Mahallesi Karakol, Nato, Gündoğmuş, Zümrütevler ve Kırmızı Sokak'ta devam ediyor.

Ekiplerin kilit taş, bordür ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirdiği noktalar arasında ise Tunalı Mahallesi Kocakır Sokak, Işıklar Mahallesi Ecegül ve Erman Sokak, Batıkent Mahallesi Seyhun, Şehit Bülent Kasapoğlu ve Armutlu Sokak, Ertuğrulgazi Mahallesi Kutup, Sağlık ve Sezerler Sokak, Kumlubel Mahallesi Uygun Sokak, Şirintepe Mahallesi Karabey Sokak, Fatih Mahallesi Şebnem Sokak, İhsaniye Mahallesi Ertan Sokak, Şarhöyük Mahallesi Güveçciler ve Bol Sokak, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sümer Sokak, Eski Bağlar Mahallesi Nazif Yörükçü Sokak ile Sazova Mahallesi 7013. Sokak yer alıyor.

Üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları da Çamlıca, Sazova Mahallesi Karabayır

Bağları mevkii, Mollaoğlu, Kızılcaören ve Yukarı Söğütönü mahallelerinde sürüyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde süreceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR