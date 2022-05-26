Terasta mahsur kalan kedi kurtarma çalışmaları sırasında 4. kattan atlayınca gözyaşlarına boğuldular - Son Dakika
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Terasta mahsur kalan kedi kurtarma çalışmaları sırasında 4. kattan atlayınca gözyaşlarına boğuldular

26.05.2022 21:55

Terasta mahsur kalan kedi kurtarma çalışmaları sırasında 4. kattan atlayınca gözyaşlarına boğuldularANTALYA Antalya'da üst kat komşularının terasında mahsur kalan kedilerine ulaşabilmek için her yolu deneyen ikiz kız kardeşler, polis ve itfaiyeden yardım talep etti.

Terasta mahsur kalan kedi kurtarma çalışmaları sırasında 4. kattan atlayınca gözyaşlarına boğuldular

ANTALYA Antalya'da üst kat komşularının terasında mahsur kalan kedilerine ulaşabilmek için her yolu deneyen ikiz kız kardeşler, polis ve itfaiyeden yardım talep etti. Merdiven yardımıyla terasa çıkan itfaiye ekiplerinin kediye ulaşmasıyla mutluluk gözyaşı döken genç kızlar, kedinin kurtarma operasyonu sırasında 4. kattan atlamasıyla bu sefer üzüntüden gözyaşlarına boğuldu. Adeta şoke olan kardeşler, yaralanıp bir eve sığınan kedilerini tedavi için veteriner kliniğine götürdü.

Olay, dün öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. İkiz kardeşi Esra Coşkun ile birlikte apartmanın birinci katında oturan Büşra Coşkun'un 'Prenses' isimli kedisi, evde olmayan 4. kattaki komşusunun teras katına çıkıp mahsur kaldı. Polis ve itfaiyeden yardım talep eden kardeşler, daha önce balkondan düştüğünü belirttikleri kedilerini görebilmek için uzun süre uğraştı. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Önce sevinç gözyaşı döktü, ardından acı

Kedisinin en sevdiği oyuncağı ile mama ve sepetini itfaiye erine veren Büşra Coşkun, kardeşiyle birlikte kurtarma operasyonunu izlemeye başladı. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştığı terastaki kedinin yanına indiği sırada ise genç kız önce sevinç gözyaşı döktü, ancak kedi bir anda 4'üncü kattan aşağıya atladı. Toprak zemine düşen kedi yaralanıp, aynı apartmanın zemin katındaki bir eve sığındı. Neye uğradığını şaşıran kız kardeşler, kedilerinin peşinden koşarak gittikleri evden yaralanan kedilerini alıp, gözyaşları içerisinde veteriner kliniğinin yolunu tuttu.

Tüm olan biteni ise çevredeki vatandaşlar meraklı gözlerle takip etti.

Terasta mahsur kalan kedi kurtarma çalışmaları sırasında 4. kattan atlayınca gözyaşlarına boğuldular
Terasta mahsur kalan kedi kurtarma çalışmaları sırasında 4. kattan atlayınca gözyaşlarına boğuldular
Terasta mahsur kalan kedi kurtarma çalışmaları sırasında 4. kattan atlayınca gözyaşlarına boğuldular
Terasta mahsur kalan kedi kurtarma çalışmaları sırasında 4. kattan atlayınca gözyaşlarına boğuldular

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Antalya, Polis, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terasta mahsur kalan kedi kurtarma çalışmaları sırasında 4. kattan atlayınca gözyaşlarına boğuldular - Son Dakika


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