Tescilli Besni üzümünde hasat zamanı - Son Dakika

Adıyaman'ın tescilli ürünleri arasında yer alan ve "peygamber üzümü" olarak da bilinen Besni üzümünde hasat başladı.

Bağ makasıyla tiyeklerden kesilen üzüm, tanelenerek hem salkımından hem de çürüğünden ayrılıyor. Sağlam olan üzümler, potasyum ve zeytinyağı karışımıyla yağlanarak daha önce hazırlanan sergi alanlarında güneş altında kurumaya bırakılıyor.

Zahmetli üretim aşamasında kadın, çocuk demeden tüm aile fertlerinin el ele vererek hummalı bir çalışmaya girdiği "peygamber üzümü" için olgunlaşmasından, kurutularak sofralara ulaşmasına kadar bir haftalık emek gerekiyor.

Besni ilçesine bağlı Çorak köyüne sabahın erken saatlerinde üzüm kesmeye ve temizlemeye gelen mevsimlik işçiler, zorlu bir çalışma yaparak kuru üzümün sofralara gelmesine katkıda bulunuyor.

"Bu üzümün tamamı organiktir, çiftçilerimiz sertifikalıdır"

Besni İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kösekul, AA muhabirine, ilçe merkez ve köylerinde 31 bin dönümde üzüm yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

Besni deyince akla üzüm geldiğini ifade eden Kösekul, şöyle konuştu:

"İlçede yaklaşık 29 üzüm çeşidi bulunuyor. Şu anda bulunduğumuz bağlar kurutmalık özelliği olan Besni çeşidi üzümdür. Vatandaşlarımız bağlara gelip tiyeklerden kestikleri 'peygamber üzümü'nü kurutup pazarlarda satışını yapıyor. 31 bin dönüm üzümün yaklaşık 5-6 bini Besni üzümüdür. Bu üzümün tamamı organiktir, çiftçilerimiz sertifikalıdır."

Kösekul, üreticilerin kooperatif altında birleşmeleri halinde ürünlerini pazara daha rahat satacaklarını belirtti.

Verimin geçen yıla oranla bu yıl yüzde 15 daha iyi olduğunu dile getiren Kösekul, "Bu yıl üzümün kalitesi de iyi, 5 bin 600 dönümde Besni üzümü yetiştiriliyor. Dönümde 350 kilogram yaş üzüm alınabiliyor. 5 kilogram yaş üzümden bir kilogram kuru üzüm elde ediyoruz. Kuru üzümün kilosu ise 20 liradan satışa sunuluyor." dedi.

İşçilerden Ümmühan Göker ise ailesiyle Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden üzüm toplamak için Besni'ye geldiklerini belirterek, "Üzüm sofralara zor bir süreçten geçerek geliyor. Sabah saatlerinde gelip akşama kadar bağda çalışıyoruz. Üzümü tane haline getirdikten sonra yağlayıp kuruması için güneşin önüne bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Meryem Berker ise çocuklarını evde bırakarak ekmek parası için üzüm bağlarına geldiğini söyledi. Çalışmaya erken saatte başladıklarını aktaran Berker, hava sıcaklığı nedeniyle zaman zaman zorluk yaşadıklarını belirtti.

Çiftçi Cafer Ulakçı ise kuruttukları üzümleri çevre illere sattıklarını ve bölgede talep gördüklerini dile getirdi.