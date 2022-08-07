Tesla elektrikli otomobil modelleri için şok edici iddia - Son Dakika
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Tesla elektrikli otomobil modelleri için şok edici iddia

07.08.2022 23:02
Tesla elektrikli otomobil modelleri için şok edici iddia

Tesla elektrikli otomobil modelleri, veri güvenliği iddiaları ile gündemde. ABD'de yaşanan ölümlü kaza ise tüm bu tartışmanın fitilini yaktı

Elon Musk'a ait önemli markalardan biri olan Tesla, ABD'de yaşanan ölümlü kaza sonrası bazı verileri mahkemeye sundu. Bu veriler sayesinde Mahkeme, Tesla Model S'i kazada neredeyse hatasız buldu.

Peki ama Tesla için bazı vahim iddiaların da ayyuka çıkmasına neden olan bu kanıtlar, kişisel veri güvenliği için bir tehdit mi?

Tesla elektrikli otomobil modelleri ve veri güvenliği bilmecesi

Çin'in Beidaihe kentine girmesi yasaklanan Tesla modelleri gerçekten de veri güvenliğini ihlal mı ediyor? Bildiğiniz gibi Çin Komünist Partisi daha önce de Askeri tesislere ve tesis yakınlarına Tesla araçlarının girmesini yasakladı. Bu yasağın temel sebeplerimden birisi ise Tesla araçlarında yer alan sürücü aynasında yer alan kameralar. Tesla ise yaptığı açıklamalarda bu kameraların sadece kaza anlarında devreye girdiğini açıkladı. Yine şirketin paylaştığı bilgilere bakılırsa Tesla sürücünün izniyle de bu kameraya erişim sağlıyor.

Tesla elektrikli otomobil modelleri için şok edici iddia

İşin tartışmalı boyutu ise bu sürücü aynasında yer alan kameranın kayıtlarının Tesla'ya aktarılıp aktarılmadığı. Kanıtlar bu aktarımı desteklemese de bazı eski Tesla mühendisleri bunu yalanlıyor. Her ne kadar bunlar sadece beyan olsa da, Tesla elektrikli otomobil modelleri kamera kaydı alıyor olabilir.

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Davada sunulan kanıtlara bakılırsa her Tesla elektrikli otomobil modeli bir çeşit kara kutuya sahip. Kullanıcının yaptığı hız, direksiyona ne kadar süre temas ettiği ve oto pilotu ne kadar kullandığı kayıt altına giriyor. Bu verileri mahkemede sunan Tesla, kaza yapan aracın her gün ortalama 145 km hız yaptığını kanıtladı.

Tesla her yeni modelinin GPS verisini anlık olmasa da şirket merkezi ile paylaşıyor. Firma bu paylaşımların tamamen anonim olduğunu iddia ediyor. Elektrikli otomobil konusunda büyük bir atılıma neden olan firma, yapay zekada da rakiplerinin oldukça önünde.

Tesla modelleri yapay zeka için kişisel veri mi topluyor?

İddialar ise şirketin daha doğru bir yapay zeka deneyimi için sürücülerin kullanım alışkanlıklarını elde ettiği yönünde. Ancak bu veriler kişisel bilgileri içermediği sürece ABD'de suç sayılmıyor. Yine bir çok ülkede de kişisel veri güvenliği için temel nokta anonim mi yoksa kişisel mi olduğu yönünde. Ancak en vahim iddia ise Tesla elektrikli otomobil modellerinin araç içi kameranın sürücü izin verdiği zaman kayıt alabilmesi.

Tesla ise sürücü izin vermiş olsa dahi bu görüntülerin sadece kaza gibi durumlarda şirkete aktarıldığını savunuyor. Her Tesla aracında ise 8 GB boyutunda bir sabit disk günlük LOG kayıtlarını tutuyor. Bu LOG kayıtlarının ise Wi-Fi aracılığıyla şirket merkezine aktarıldığı ise bilinen bir gerçek.

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Kaynak: Shiftdelete

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