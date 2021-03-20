TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Balıkesirspor: 2

TFF 1. Lig'in 27. hafta maçında Ümraniyespor sahasında Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Balıkesirspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Utku Tunavelioğlu xx, Kemal Elmas xx
Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Avdija Vrsajevic xx, Ercan Coşkun xx, Alim Öztürk xx, Tomislav Glumac xx, Emre Gültekin xx (Gökhan Süzen dk. 86 ?), Atakan Üner xx, Serkan Göksu xx, Kartal Yılmaz xx (Okan Derici dk. 81 ?), Camara x (Kehinde dk. 67 x), Kevin Mayi xx (Gomis dk. 81 ?)
Yedekler: Ahmet Türkaslan, Mustafa Eser, Mustafa Murat Uslu, Batuhan Artarslan, Yunus Emre Mertoğlu, Muammer Denizhan Taşkan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Sedat Dursun xx, Cumali Bişi xx, Batuhan İşçiler xx, Doğa İşeri xx, Taşkın Çalış x (Birol Parlak dk. 90 ?), Antonio Mrsic xx (Kızılateş dk. 74 x), Hasan Özkan xx (Mahatma Otoo dk. 46 xx), Mert Örnek xx, Muhammed Enes Durmuş xx (Enes İlkin dk. 84 ?), Arb Manaj x (Roman Bezjak dk. 74 x)
Yedekler: Yiğithan Kır, Anıl Taşdemir, David Kılınç, Foxi Kethevoama
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Goller: Atakan Üner (dk. 39) (Ümraniyespor), Muhammed Enes Durmuş (dk. 44), Mahatma Otoo (dk. 87) (Balıkesirspor)
Sarı Kartlar: Ercan Coşkun (Ümraniyespor), Mahatma Otoo (Balıkesirspor) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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