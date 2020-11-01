TFF 3. Lig: Gölcükspor: 1 Altındağ: 0

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Gölcükspor , evinde ağırladığı Altındağspor'u 1-0 mağlup etti.

CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok