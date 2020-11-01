TFF 3. Lig: Gölcükspor: 1 Altındağ: 0

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Gölcükspor, evinde ağırladığı Altındağspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Gölcük İlçe Stadı
Hakemler: Volkan Şeker xx, Ömer Karakaya xx, Coşkun Yalçın xx
Gölcükspor: Gökhan Yenigün xxx, Ferhat Aras xxx, Kadir Öge xxx, Miran Avcı xx, Veli Ortakcı xxx, Furkan Özyapı xx (Selçuk Çalışır dk. 83 ?), Yunus Özdemir xx (Enes Dada dk. 70 xx), Oğuzhan Türkmen xx (Ali Mert Işık dk. 86 ?), Batuhan Boyoğlu xx (Barış Şaffak dk. 87 ?), Barış Şen xxx, Furkan Yiğit xx
Altındağspor: Süleyman Çamlıca xx, Gürkan Alver xxx, Gökhan Şahin xx, Emre Toptan xxx, Emrah Sürücü xx, Bayram Can Alyurt xx, Timuçin Aşcıgil x (Tunahan Akpınar dk. 42 xx), Utku Doğan x (Onur Erdem Günel dk. 25 xx), Alperen Doğan xx, Fatih Karslı xx (Ercan Güneri dk. 75 x), Furkan Güneş xx
Gol: Barış Şen (dk. 10) (Gölcükspor)
Sarı Kartlar: Barış Şen, Miran Avcı (Gölcükspor), Gürkan Alver, Tunahan Akpınar (Altındağspor) - KOCAELİ
- Kaynak: İHA
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