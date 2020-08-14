TFF'den Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, korona virüs testi pozitif çıkan iki Galatasaraylı futbolcu için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Galatasaray'da iki futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu sarı-kırmızılı camia için resmi internet sitesinden bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü'nün iki oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." - İSTANBUL