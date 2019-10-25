TFF Halil Kurt hakkında yasal işlem başlattı
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada : "Kayseri Meysu Spor amatör futbol takımı oyuncularına şiddet uygulandığına dair kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine soruşturma açılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:20 Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada : "Kayseri Meysu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor amatör futbol takımı oyuncularına şiddet uygulandığına dair kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine soruşturma açılmıştır. Halit Kurt isimli şahıs hakkında gerekli disiplin ve yasal işlemler başlatılmıştır." denildi.
(İHA)
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