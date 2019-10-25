Son Dakika Haberleri: TFF Halil Kurt hakkında yasal işlem başlattı
Son Dakika Güncel TFF Halil Kurt hakkında yasal işlem başlattı

TFF Halil Kurt hakkında yasal işlem başlattı

43 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada : "Kayseri Meysu Spor amatör futbol takımı oyuncularına şiddet uygulandığına dair kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine soruşturma açılmıştır.

TFF Halil Kurt hakkında yasal işlem başlattı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada : "Kayseri Meysu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor amatör futbol takımı oyuncularına şiddet uygulandığına dair kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine soruşturma açılmıştır. Halit Kurt isimli şahıs hakkında gerekli disiplin ve yasal işlemler başlatılmıştır." denildi.

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayseri, Futbol, Meysu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:20 Kaynak: İHA
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