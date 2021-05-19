THODEX SORUŞTURMASI; FARUK FATİH ÖZER'İN YENGESİ ZUHAL ÖZER DE YAKALANDI-2 - Son Dakika

THODEX soruşturmasında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer'in yakalandığı öğrenildi. Soruşturmada tek firari şirketin CEO'su Faruk Fatih Özer kaldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında şirketin CEO'su Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer'in, Aydın'da yakalandığı öğrenildi. Yürütülen soruşturma kapsamında Güven Özer çıkarıldığı adli makamlarca geçtiğimiz günlerde tutuklanırken, soruşturma kapsamında tek firari, şüpheli şirketin CEO'su Faruk Fatih Özer kaldı.

TEK FİRARİ KALDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden aralarında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı. 37 şüpheli ifade vermesinin ardından serbest bırakılırken 36 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Şirketin finans sorumlusu Rana Azap'ın bugün adliyeye sevk edilmesi beklenirken Zuhal Özer'in de önümüzdeki günlerde Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde ifade vermesi bekleniyor. Şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer de polis ekiplerinin sıkı takibiyle aranıyor.

- İstanbul