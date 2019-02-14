Thundermag, Magsafe Usb-C Kullanan Macbook'lar İçin Geri Döndü

Dünyanın En Hızlı Manyetik Adaptörü ThunderMag
Manyetik şarj adaptörünüzü hatırlıyor musunuz? Bir çok kişi onun kullanım rahatlığını özlemiştir. Apple
yeni MacBook Pro'larda bunu kaldırdıktan sonra bir ThunderMag, hem 100W güç hem de 40 Gbps veri kullanmanıza izin veriyor.
MacBook kullanıcılarının tecrübe ettiği en önemli özelliklerden birisi de MagSafe konektörüdür. Zira hiç kimse pahalı bir düz üstü bilgisayarını yanlışlıkla masada ayağı takılıp düşürmek istemez. Gelin görün ki Apple, USB-C adaptörünü piyasaya sürdükten sonra, bu harika kullanışlı manyetik adaptörü son verdi. MAgSafe to USB-C adaptörünü bile satması oldukça kısa sürdü. O zamandan bu zamana kadar bu boşluğu doldurmak için bir çok üçüncü taraf alternatifleri piyasaya sürüldü. Tüm bu alternatiflerin hepsi sadece güç adaptörü olarak çözümler ürettiler. Biraz da veri üzerinde duran modelleri bile, hantal yapıda, Thunderbolt 3 tam desteklemeyen modellerdi.
ThunderMag 100W ve 40 Gbps Veri Hızı
Burası ThunderMag'in girdiği yer. Son üç yılda Innerexile tarafından geliştirilen bu küçük cihazın dünyanın ilk gerçek Thunderbolt 3 uyumlu manyetik adaptörü olduğu iddia ediliyor. Diğer bir deyişle, ThunderMag, 24 pinli ve hassas manyetik şekillendirme sayesinde kablonun yüksek frekanslı sinyalini koruyan ikincil olarak 100W güç sağlarken 40 Gbps'ye (veya 5K'a kadar videoya) kadar veri iletebilir . ve tabii ki, ThunderMag MacBook'lara özel değil; sadece bir cihazdaki herhangi bir Thunderbolt 3 veya USB-C portuna takın ve gitmeniz iyi olur.
Innerexile, ThunderMag'in aşırı ısınmamasını sağlamak için güvenilirlik testlerine tabi tutulduğunu ve hiçbir zaman 120 ° F veya yaklaşık 49 ° C'yi aşmadığını ekledi. Cihaz ayrıca MacBook'unuzda bir başkasının yanına takabileceğiniz kadar küçüktür.
Fiyat konusuna gelince, Kickstarter projesi olarak sunulmuş olması, bir fiyat avantajı sağlar, destek verenler 39 dolar, 49 dolar arası bir fiyatla sahip olabilirler. Perakende fiyatı ise 79 dolar tahmin ediliyor. Destekçiler ilk parti ürünlere Nisan ayında sahip olabilir.
Kickstarter