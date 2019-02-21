Son Dakika Haberleri: THY'den Galatasaray Taraftarlarına Son Dakika Sürprizi

THY'den Galatasaray Taraftarlarına Son Dakika Sürprizi

35 dakika önce

Türk Hava Yolları (THY), UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında bu akşam karşılacağı Portekiz'in Benfica maçına sis nedeniyle uçuşları iptal edildiği için izleyemeyecek olan Galatasaray taraftarlarının maça yetişmesi için ek sefer düzenledi.

THY'den Galatasaray Taraftarlarına Son Dakika Sürprizi, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY), UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında bu akşam karşılacağı Portekiz'in Benfica maçına sis nedeniyle uçuşları iptal edildiği için izleyemeyecek olan Galatasaray taraftarlarının maça yetişmesi için ek sefer düzenledi.

THY, İstanbul'da etkili sis sebebiyle 13.00'te gerçekleştireceği Lizbon seferini iptal etmek zorunda kaldı. İptal nedeniyle Galatasaray taraftarlarının Benfica maçına yetişememesi durumu ortaya çıktı. Bunun üzerine THY, ana ulaşım sponsorluğu kapsamında Galatasaray kafilesini maç sonrası İstanbul'a getirmek üzere Lizbon'a göndereceği 19.05 charter seferini yolcu ve taraftarlara açtı. Sefer saati ise taraftarları maça yetiştirebilmek amacıyla 15.45 olarak ayarlandı. Önceki uçuşu iptal edilen taraftarlara da bu uçakla gitmeleri teklifi sunuldu. Teklifi kabul eden bazı taraftarlar, bu uçuşla Lizbon'a gitti.

Maçı izlemek için Lizbon'a giden Galatasaray taraftarı Andre Ekinci, iptal edilen sefer nedeniyle üzüntülü olduğunu söyledi.

Ekinci, bu nedenle 4 saat boyunca aktarmalı uçak aradığını belirterek, "Sefer bulamadım. Tam umudu kestik derken, uçak koydular, koştuk geldik. Geçeceğiz turu. Bu kadar, bitti." dedi.

Hanifi Bozbay da "Uçağımız önce saat 13.00'teydi. Sonra 19.10'a aldılar. Sonradan da 15.45'e aldılar. 19.10'da uçuşu kabul etseydik maça yetişemeyecektik. 15.45'e aldıkları için sevinçliyiz. Turu atlayıp geleceğiz, inşallah." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:21 Kaynak: AA

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