THY'nin TGS'si Eğitim Yetkisi Aldı
Ekonomi

THY'nin TGS'si Eğitim Yetkisi Aldı

06.01.2026 19:21
TGS, SHGM tarafından eğitim kaynak sağlayıcısı ve sınav merkezi olarak yetkilendirildi.

Türk Hava Yollarının (THY) iştirak şirketi TGS Yer Hizmetleri AŞ, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından "eğitim kaynak sağlayıcısı ve sınav merkezi" olarak yetkilendirildi.

TGS Basın Müşavirlğinden yapılan açıklamada, bu yetkilendirmenin önemine değinilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İnsan kaynağının sürekli gelişimini odağına alan, kurumsal dönüşümü stratejik bir öncelik olarak benimseyen eğitim vizyonumuzun somut bir göstergesi olarak SHGM tarafından 'eğitim kaynak sağlayıcısı ve sınav merkezi' olarak yetkilendirilmenin mutluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu yetkilendirmeyle birlikte şirketimiz, SHGM'nin kurumsal dönüşüm modelini esas alan yaklaşımı benimsediğini ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüğünü ortaya koymuştur. Şirket bünyesinde gerçekleştirilen eğitim ve sınav faaliyetleri kalite, sürdürülebilirlik, sürekli gelişim ve emniyet kültürü gibi kurumsal dönüşüm modelinin temel ilkeleri doğrultusunda planlanarak hayata geçirilecektir. Böylece şirketimiz bünyesinde eğitim alan öğrenciler havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikte yetiştirilecektir."

Kaynak: AA

SON DAKİKA: THY'nin TGS'si Eğitim Yetkisi Aldı
