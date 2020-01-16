Ticari araç ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ticari araç ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Ticari araç ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı

26 dakika önce

Çorum'da ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ticari araç ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Çorum'da ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Süleyman Kılıçarslan yönetimindeki 19 EF 619 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 19 BR 397 plakalı otomobil Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç devrildi. Kazada ticari araçta bulunan sürücü Süleyman Kılıçarslan ve Şengül, Halime, Cihan ve Ceyhan Kılıçarslan yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İddialara göre kazanın ardından otomobil sürücüsü ise aracı olay yerinden bırakıp kaçtı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kılıçarslan, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yerli otomobilin konsolunda dikkat çeken uçak detayı!
Minik kız seyir halindeki otomobilden yola savruldu Ağabeyinin evinin penceresinden atlayarak intihar eden Merve'nin ölümüyle ilgili korkunç iddialar Hastane tuvaletinde doğurduğu bebeğini bırakıp kaçtı

Son Dakika Haberleri
01:13 Ticari araç ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika Haber
01:11 Polis, körfez ilçelerinde yaptığı uygulamalarda 9 adet silah ele geçirdi - Son Dakika Haber
01:04 Alevlerin arasında kalan 11 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
00:56 Çavuşoğlu: Suriyelilere Libya'da savaşmaları karşılığı vatandaşlık verileceği iddiaları gerçek dışı - Son Dakika Haber
00:55 ABD ile Çin 'birinci faz' ticaret anlaşması imzaladı - Son Dakika Haber
23:08 Zarif: İran nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine hayır diyor - Son Dakika Haber
22:56 Kocası tarafından aldatılan kadının intikamı çok acı oldu! Sabah uyanan koca, soluğu acil serviste aldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 01:39:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ticari araç ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]