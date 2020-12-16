TİGEM 145 personel alacak - Son Dakika

TİGEM 145 personel alacak

16.12.2020 12:07
TİGEM 145 personel alacak, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) taşra teşkilatında yer alan 17 işletme müdürlüğünde gerekli öğrenim şartlarını taşıyan mezunlardan 145 personel istihdamı yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) taşra teşkilatında yer alan 17 işletme müdürlüğünde gerekli öğrenim şartlarını taşıyan mezunlardan 145 personel istihdamı yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, TİGEM'in taşra teşkilatında yer alan 17 işletme müdürlüğüne 145 personel alımı yapılacağını açıkladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ziraat mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyenden oluşan 145 kişilik alıma başvuruda bulunmak için taşınması gereken şartlar şu şekildedir; fakültelerin/yüksekokulların/meslek liselerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurtiçi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının pozisyonu belirtilen bölümlerinden mezun olmak. Son başvuru tarihi itibarıyla 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan KPSSP3 (lisans mezunları için), KPSSP93 (önlisans mezunları için) ya da KPSSP94 (ortaöğretim mezunları için 24.12.2020 tarihinde açıklanan sonuç geçerli olacaktır) puan türünden en az 70 puan ve üzeri almış olmak. İlan metnindeki şartları taşıyan adaylar, başvurularını 21.12.2020-31.12.2020 tarihleri arasında TİGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına elden veya posta (iadeli taahhütlü veya kargo) ile yapabileceklerdir. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar, ilanda belirtilen mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının 10 katını geçmemek üzere sıralamaya tabi tutularak belirlenecektir. Giriş sınavının yazılı bölümü, 06.02.2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Ankara'da tek oturumda yapılacaktır. Sınav, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşmakta ve sınav süresi 100 dakikadır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati TİGEM (www.tigem.gov.tr) internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir" denildi.

(İHA)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ziraat Mühendisi, Mezun, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TİGEM 145 personel alacak - Son Dakika


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