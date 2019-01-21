Son Dakika Haberleri: Tika'dan Afganistan'a Oyun Parkı

Tika'dan Afganistan'a Oyun Parkı

32 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde çocuk oyun parkı açıldı.

Tika'dan Afganistan'a Oyun Parkı, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde çocuk oyun parkı açıldı.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisince Belh Vilayeti merkezi Mezar-ı Şerif kentinde Kadın İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve kadınlara özel bahçede yapımı tamamlanan Çocuk Oyun Parkı ve Dinlenme Alanı törenle hizmete girdi.

Törene, Belh Vali Yardımcısı Muhammed Beşir Tevhidi, İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zühtü Çal, Belh Vilayeti Kadın İşleri Müdürü Şehla Hadid, milletvekilleri, yerel yöneticiler ve davetliler katıldı.


Törende konuşan Belh Vali Yardımcısı Tevhidi, kadınlara yönelik projeler dolayısıyla Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Alpay da parkın, Mezar-ı Şerif kadınlarının sosyal ve ekonomik hayata katılımlarında önemli bir işlev göreceğini söyledi.

Alpay, TİKA'nın ana ve çocuk sağlığından, kadınlar için meslek edindirme kurslarına, hemşire ve ebe okulundan eğitime kadar birçok alanda Afgan kadınların ve genç kızlarının ilerlemesine katkıda bulunacak projelere imza attığını vurguladı.

TİKA Mezarı Şerif Koordinatörü Çal ise Başkanlık olarak ülkedeki 3 ofisle Afganistan ve Afgan halkının kalkınması için projeler ürettiklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:21 Kaynak: AA

Afganistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Afganistan'da Taliban'ın Saldırısı Sonrası 100'den Fazla Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti Son Dakika! MHP 200 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

Son Dakika! Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da Kredi Kartı Borçlarını Yapılandıracak İzmir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 17:53:08. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tika'dan Afganistan'a Oyun Parkı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]