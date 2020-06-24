TİKA'dan, Başkanlığın Kudüs'teki tabelasının sökülmesine tepki Açıklaması - Son Dakika

TİKA'dan, Başkanlığın Kudüs'teki tabelasının sökülmesine tepki Açıklaması

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'nın doğu surları yakınında bulunan Müslümanlara ait Yusufiye Mezarlığı'nın duvarındaki TİKA'ya ait tabelaların sökülmesinin, "bölgede barış ve refah için gayret sarf...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'nın doğu surları yakınında bulunan Müslümanlara ait Yusufiye Mezarlığı'nın duvarındaki TİKA'ya ait tabelaların sökülmesinin, "bölgede barış ve refah için gayret sarf eden Türkiye'nin varlığından rahatsız olanların hukuk dışı bir uygulaması" olduğunu bildirdi.

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Başkanlığın Twitter hesabından, konuya ilişkin paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Kudüs'te TİKA tarafından restore edilen tarihi Yusufiye Mezarlığı'nın çevre duvarı üzerindeki TİKA tabelasının sökülmesi, bölgede barış ve refah için gayret sarf eden Türkiye'nin varlığından rahatsız olanların hukuk dışı bir uygulamasıdır."

İsrail polisi Kudüs'teki mezarlıkta bulunan TİKA tabelalarını söktü

Yapımı ve onarımı TİKA'nın sağladığı fonla Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni ve İsrail makamlarının bilgisi dahilinde 2008'de tamamlanan Yusufiye Mezarlığı'nın duvarında yer alan ve üstünde Türk bayrağının da bulunduğu TİKA tabelaları İsrail polisince söküldü.

İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, AA muhabirine gün içinde yaptığı açıklamada, TİKA tabelalarının kaldırılması talimatının İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesince dün verildiğini ve bu sabah da polis tarafından uygulandığını belirtti.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi yetkililerinin AA'ya gönderdiği yazılı açıklamada, söz konusu tabelaların "izinsiz" asıldığı iddiasıyla söküldüğü ifade edildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan mezarlıklar dahil tüm İslami eserlerin yönetiminden Kudüs İslami Vakıflar İdaresi sorumlu.

Söz konusu alanlarda çalışma yapılması için İsrail makamlarıyla gerekli koordinasyon Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından yürütülüyor.

İsrail polisinin bu sabah söktüğü TİKA tabelası 2010'dan bu yana mezarlıkta asılı duruyordu.

Doğu Kudüs, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan, Başkanlığın Kudüs'teki tabelasının sökülmesine tepki Açıklaması - Son Dakika

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