- TİKA'dan Kabil Üniversitesi'ne 2 hektarlık ziraat bahçesi - Son Dakika

- TİKA'dan Kabil Üniversitesi'ne 2 hektarlık ziraat bahçesi

KABİL - TİKA, Afganistan'da bulunan Kabil Üniversitesi Ziraat Fakültesi için 2 hektarlık Meyvecilik Araştırma ve Uygulama Bahçesi oluşturdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kabil Üniversitesi Ziraat Fakültesi için Meyvecilik Araştırma ve Uygulama Bahçesi oluşturdu. Yaklaşık 2 hektarlık alan üzerine oluşturulan bahçe toplamda 2 bin civarında en az 10 tür meyve ve sebzeyi kapsıyor.

Afganistan TİKA Koordinatörü Zühtü Çal, yaptığı açıklamada, "2 binin üzerinde ağaç diktik burada. Çoğunluğu kiraz, şeftali ve erik. Kirazın 10'un üzerinde çeşidini diktik. Daha az sayıda erik ve şeftalinin türevlerini diktik. Buradaki amacımız bu meyvelerin üretimini, uygulamasını, araştırmasını yaparak bütün Afganistan'da üretilmesini sağlamak. Bu şekilde hem bu meyvelerin Afganistan'da üretilebileceğini sağlamak hem de ekonomisine üreten insanların gelir elde etmesini amaçladık" dedi.

Daha önce yapılan protokol gereğince, bahçenin öğrencilerin de katıldığı bir şenlik ile teslim edilmesinin öngörüldüğünü dile getiren Çal, "Mart ayında yaptığımız protokolde, şenlik düzenlenerek bahçenin teslim edileceğini ancak korona virüs salgını nedeniyle gecikmeler yaşandı" dedi.

Çal, meyvelerin Türkiye'den geldiğini bildirerek, "Amacımız uygulanarak burada yetiştirilebildiğini kanıtlamak" dedi.